Рейтинг@Mail.ru
В Люберцах пообещали прислать Путину булочки из пекарни - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 19.12.2025 (обновлено: 14:54 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063238799.html
В Люберцах пообещали прислать Путину булочки из пекарни
В Люберцах пообещали прислать Путину булочки из пекарни - РИА Новости, 19.12.2025
В Люберцах пообещали прислать Путину булочки из пекарни
Предприниматель из Люберец Денис Максимов на прямой линии пообещал прислать президенту России Владимиру Путину булочки из своей пекарни. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:54:00+03:00
2025-12-19T14:54:00+03:00
люберцы
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063230429_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_018777154ac01add73681dab563cb300.jpg
люберцы
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063230429_154:0:1126:729_1920x0_80_0_0_305c94b5b760119620232a843f6e8c12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
люберцы, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Люберцы, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
В Люберцах пообещали прислать Путину булочки из пекарни

Предприниматель из Люберец пообещал прислать Путину булочки из своей пекарни

© RIA_Kremlinpool/TelegramПрямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина
Прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© RIA_Kremlinpool/Telegram
Прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Предприниматель из Люберец Денис Максимов на прямой линии пообещал прислать президенту России Владимиру Путину булочки из своей пекарни.
"Может угостите чем-нибудь? Пришлете что-нибудь вкусненькое, хорошо?" – спросил президент у предпринимателя о булочках из пекарни.
"С удовольствием", – ответил предприниматель.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
 
ЛюберцыРоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала