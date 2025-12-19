https://ria.ru/20251219/putin-2063238799.html
В Люберцах пообещали прислать Путину булочки из пекарни
Предприниматель из Люберец Денис Максимов на прямой линии пообещал прислать президенту России Владимиру Путину булочки из своей пекарни. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:54:00+03:00
2025-12-19T13:54:00+03:00
2025-12-19T14:54:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063230429_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_018777154ac01add73681dab563cb300.jpg
люберцы
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063230429_154:0:1126:729_1920x0_80_0_0_305c94b5b760119620232a843f6e8c12.jpg
люберцы, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Люберцы, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Предприниматель из Люберец пообещал прислать Путину булочки из своей пекарни