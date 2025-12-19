https://ria.ru/20251219/putin-2063238481.html
Путин рассказал о сотрудничестве Минобороны России и Белоруссии
Путин рассказал о сотрудничестве Минобороны России и Белоруссии - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о сотрудничестве Минобороны России и Белоруссии
Министерства обороны РФ и Белоруссии тесно сотрудничают, безопасность Союзного государства в надежных руках, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о сотрудничестве Минобороны России и Белоруссии
