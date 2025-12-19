https://ria.ru/20251219/putin-2063237845.html
Нынешних мер поддержки семьи недостаточно, заявил Путин
Нынешних мер поддержки семьи недостаточно, заявил Путин
Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно, власти будут совершенствовать систему, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
общество
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
россия
