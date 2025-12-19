https://ria.ru/20251219/putin-2063237212.html
Путин не стал давать оценку решению ЦБ снизить ключевую ставку
Путин не стал давать оценку решению ЦБ снизить ключевую ставку - РИА Новости, 19.12.2025
Путин не стал давать оценку решению ЦБ снизить ключевую ставку
Президент РФ Владимир Путин не стал давать оценку решению Центрального банка снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта
итоги года с владимиром путиным — 2025
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
экономика
россия
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не стал давать оценку решению Центрального банка снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, так как есть много хороших специалистов, которые это сделают.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку и опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
"Достаточно ли этого понижения на полпроцента или нет? Сейчас не буду давать никаких оценок. На экспертном уровне, уверен, у нас много хороших специалистов - люди сделают соответствующие оценки", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.