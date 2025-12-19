Путин не стал давать оценку решению ЦБ снизить ключевую ставку

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не стал давать оценку решению Центрального банка снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, так как есть много хороших специалистов, которые это сделают.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку и опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.