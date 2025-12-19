Рейтинг@Mail.ru
13:51 19.12.2025 (обновлено: 14:01 19.12.2025)
Путин не стал давать оценку решению ЦБ снизить ключевую ставку
итоги года с владимиром путиным — 2025
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
экономика
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика, россия
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин, Экономика, Россия
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не стал давать оценку решению Центрального банка снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, так как есть много хороших специалистов, которые это сделают.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку и опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
"Достаточно ли этого понижения на полпроцента или нет? Сейчас не буду давать никаких оценок. На экспертном уровне, уверен, у нас много хороших специалистов - люди сделают соответствующие оценки", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Путин рассказал об объеме международных резервов Центробанка
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
