https://ria.ru/20251219/putin-2063236552.html
Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми
Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми
В России появятся новые инструменты помощи семьям с детьми, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:50:00+03:00
2025-12-19T13:50:00+03:00
2025-12-19T15:00:00+03:00
общество
россия
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063259463_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_784b90637de6f8f828841471741b9038.jpg
https://ria.ru/20251126/putin-2057655461.html
https://ria.ru/20251015/rossijane-2048356772.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063251859.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063259463_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_efe65d762f817cea2456432a20421931.jpg
Путин о новых мерах поддержки семей с детьми
Путин о новых мерах поддержки семей с детьми
2025-12-19T13:50
true
PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми
Путин: с 1 января в России вводятся новые меры поддержки семей с детьми
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В России появятся новые инструменты помощи семьям с детьми, заявил президент Владимир Путин.
"Обращаю внимание на то, что дополнительные меры поддержки семей с детьми вводятся с 1 января", — сказал он в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Например, с начала следующего месяца они смогут получать налоговый вычет, отметил глава государства.
"Из уплаченных 13 процентов НДФЛ в семьях, где доходы являются скромными, меньше полутора ПМ на человека, <...> процентов семь <...> будет возвращаться назад", — пояснил он.
При низких доходах также положена дополнительная финансовая поддержка, добавил президент.
По его словам, уже принятых решений недостаточно, но власти будут стремиться и дальше совершенствовать систему. Вся политика и на федеральном, и на региональном уровне должна крутиться вокруг этого, подчеркнул глава государства.
Он также попросил правительство рассмотреть меры, которые позволят не снижать льготы при росте доходов. Попытки получить выгоду за счет многодетных семей Путин
назвал аморальными. Президент указал на ошибку исполнительного органа, который при такой ситуации снизил поддержку.
"И получается, что бессмысленно работать. Это дестимулирует людей. <...> Я уверен, Минфин
и все руководство правительства услышит то, что мы сейчас с вами говорим", — добавил глава государства.
Он также призвал проработать вопрос предоставления льготной ипотеки и в обязательном порядке поддерживать семьи, которые тратят на ЖКХ свыше 22 процентов дохода. В вопросах демографии многое связано с материальным положением, резюмировал президент.