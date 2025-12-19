Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В России появятся новые инструменты помощи семьям с детьми, заявил президент Владимир Путин.

"Обращаю внимание на то, что дополнительные меры поддержки семей с детьми вводятся с 1 января", — сказал он в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Например, с начала следующего месяца они смогут получать налоговый вычет, отметил глава государства.

"Из уплаченных 13 процентов НДФЛ в семьях, где доходы являются скромными, меньше полутора ПМ на человека, <...> процентов семь <...> будет возвращаться назад", — пояснил он.

При низких доходах также положена дополнительная финансовая поддержка, добавил президент.

По его словам, уже принятых решений недостаточно, но власти будут стремиться и дальше совершенствовать систему. Вся политика и на федеральном, и на региональном уровне должна крутиться вокруг этого, подчеркнул глава государства.

Он также попросил правительство рассмотреть меры, которые позволят не снижать льготы при росте доходов. Попытки получить выгоду за счет многодетных семей Путин назвал аморальными. Президент указал на ошибку исполнительного органа, который при такой ситуации снизил поддержку.

"И получается, что бессмысленно работать. Это дестимулирует людей. <...> Я уверен, Минфин и все руководство правительства услышит то, что мы сейчас с вами говорим", — добавил глава государства.