Малый бизнес не должен пострадать от новой налоговой системы, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Малый производственный бизнес в России не должен пострадать при переходе на новую систему налогообложения, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, вопрос Путину о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса задал предприниматель из Люберец Денис Максимов. Он отметил, что на протяжении восьми лет до этого он пользовался патентной системой налогообложения, однако теперь ему как индивидуальному предпринимателю в условиях резкого изменения законодательства с нового года придется нанимать профессионального специалиста, что приведет к дополнительным издержкам.

Комплексные изменения в Налоговый кодекс вступают в силу в РФ с 1 января 2026 года. Они предусматривают в том числе поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов рублей.

Как отметил Путин, в России было принято много инструментов поддержки индивидуального предпринимательства и малого бизнеса, однако в последнее время эти формы бизнеса стали использоваться для бесконтрольного завоза серого и черного импорта, что стало проблемой и одной из причин новаций в сфере налогообложения.

"Но это не значит, что должны быть созданы какие-то проблемы для производственного бизнеса. ...Производственный бизнес от перехода на новые системы налогообложения ни в коем случае не должен пострадать. Обещаю вам, что этот вопрос, безусловно, будет перед правительством поставлен", - сказал российский лидер.