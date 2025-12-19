https://ria.ru/20251219/putin-2063234333.html
Россия выступает против размещения оружия в космосе, заявил Путин
Россия выступает против размещения оружия в космосе, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Россия выступает против размещения оружия в космосе, заявил Путин
Россия выступает против размещения оружия в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о сообщениях ученых, касающихся... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:47:00+03:00
2025-12-19T13:47:00+03:00
2025-12-19T17:02:00+03:00
россия
владимир путин
вгтрк
павел зарубин
в мире
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063220620_0:73:3081:1806_1920x0_80_0_0_86603e188f09af0800e668ad59369f87.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063238481.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063220620_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_31ffd6ab378d9e7218866a121446f74a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, вгтрк, павел зарубин, в мире, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, ВГТРК, Павел Зарубин, В мире, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Россия выступает против размещения оружия в космосе, заявил Путин
Путин: Россия выступает против размещения оружия в космосе
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия выступает против размещения оружия в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о сообщениях ученых, касающихся космического тела, которое обсуждается в последние дни.
"Это наше секретное оружие, будем применять его только в самом крайнем случае. Но если серьезно, мы против размещения вообще оружия в космосе. И никакой угрозы в данном случае нет", - сказал Путин
в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент пояснил, что обсуждаемый объект не имеет искусственного происхождения и не представляет опасности для планеты. По его словам, речь идет о комете, за которой наблюдают ученые и которая находится на расстоянии сотен миллионов километров от Земли
. Путин отметил, что подобные объекты могут вести себя иначе, чем кометы галактического происхождения, однако специалисты понимают природу происходящих процессов и поводов для тревоги нет.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин
.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>