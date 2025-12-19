https://ria.ru/20251219/putin-2063232024.html
Семьи с детьми с 1 января смогут получать налоговый вычет, заявил Путин
Семьи с детьми с 1 января смогут получать налоговый вычет, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Семьи с детьми с 1 января смогут получать налоговый вычет, заявил Путин
Семьи с детьми с 1 января смогут получать налоговый вычет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:44:00+03:00
2025-12-19T13:44:00+03:00
2025-12-19T14:31:00+03:00
общество
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063259463_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_784b90637de6f8f828841471741b9038.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063251859.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063259463_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_efe65d762f817cea2456432a20421931.jpg
Путин о новых мерах поддержки семей с детьми
Путин о новых мерах поддержки семей с детьми
2025-12-19T13:44
true
PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, итоги года с владимиром путиным — 2025, россия, владимир путин
Общество, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Россия, Владимир Путин
Семьи с детьми с 1 января смогут получать налоговый вычет, заявил Путин
Путин: семьи с детьми с 1 января смогут получать налоговый вычет
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Семьи с детьми с 1 января смогут получать налоговый вычет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дополнительные меры поддержки семей с детьми вводятся с 1 января следующего года. Например, из уплаченных 13% НДФЛ в семьях, где доходы являются скромными, меньше полутора ПМ на человека, из 13% уплаченных процентов 7%, то есть большая часть, будет возвращаться назад в семью. Надеюсь, что это будет реальный способ поддержки семей с детьми", - сказал российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Также президент добавил, что, "если доходы семьи ниже, по-моему полутора процентов, тогда на каждого ребенка положена дополнительная поддержка в виде ПМ".