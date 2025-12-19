Семьи с детьми с 1 января смогут получать налоговый вычет, заявил Путин

"Дополнительные меры поддержки семей с детьми вводятся с 1 января следующего года. Например, из уплаченных 13% НДФЛ в семьях, где доходы являются скромными, меньше полутора ПМ на человека, из 13% уплаченных процентов 7%, то есть большая часть, будет возвращаться назад в семью. Надеюсь, что это будет реальный способ поддержки семей с детьми", - сказал российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.