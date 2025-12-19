Рейтинг@Mail.ru
13:44 19.12.2025 (обновлено: 14:31 19.12.2025)
Семьи с детьми с 1 января смогут получать налоговый вычет, заявил Путин
Семьи с детьми с 1 января смогут получать налоговый вычет, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Семьи с детьми с 1 января смогут получать налоговый вычет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дополнительные меры поддержки семей с детьми вводятся с 1 января следующего года. Например, из уплаченных 13% НДФЛ в семьях, где доходы являются скромными, меньше полутора ПМ на человека, из 13% уплаченных процентов 7%, то есть большая часть, будет возвращаться назад в семью. Надеюсь, что это будет реальный способ поддержки семей с детьми", - сказал российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Также президент добавил, что, "если доходы семьи ниже, по-моему полутора процентов, тогда на каждого ребенка положена дополнительная поддержка в виде ПМ".
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин призвал власти думать о семьях с детьми и их доходах
