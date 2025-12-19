https://ria.ru/20251219/putin-2063231127.html
Путин рассказал, от чего зависит продовольственная инфляция
2025-12-19T13:42:00+03:00
2025-12-19T13:42:00+03:00
2025-12-19T13:47:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025, россия, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Продовольственная инфляция каждого человека зависит от индивидуальной корзины потребления, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Продовольственная инфляция, да еще и по некоторым направлениям, может быть больше. Она и является больше. А это уже зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.