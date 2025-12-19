Путин рассказал, за что критикуют Центробанк

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Разница между уровнем инфляции в России и ключевой ставкой является одной из тем критики действий Центрального банка, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Разница между реальной инфляцией и ключевой ставкой - это одна из линий критики в сторону Центрального банка", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.