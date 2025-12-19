https://ria.ru/20251219/putin-2063230330.html
Путин прокомментировал снижение выдачи кредитов в России
Путин прокомментировал снижение выдачи кредитов в России - РИА Новости, 19.12.2025
Путин прокомментировал снижение выдачи кредитов в России
Количество выдач кредитов в России уменьшается, но незначительно, это требует от Центробанка РФ аккуратных шагов по денежно-кредитной политике, заявил президент РИА Новости, 19.12.2025
Путин прокомментировал снижение выдачи кредитов в России
Путин: количество выдач кредитов в России незначительно уменьшается