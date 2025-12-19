Путин прокомментировал снижение выдачи кредитов в России

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Количество выдач кредитов в России уменьшается, но незначительно, это требует от Центробанка РФ аккуратных шагов по денежно-кредитной политике, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Количество выдаваемых кредитов почти не уменьшается - уменьшается, но незначительно. Это вызывает у Банка России необходимость действовать в высшей степени аккуратно, осторожно, чтобы не допустить всплеска инфляции, чтобы потом не потребовалось делать какие-то шаги в обратную сторону ", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.