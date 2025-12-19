https://ria.ru/20251219/putin-2063229979.html
ЦБ должен действовать аккуратно, заявил Путин
ЦБ должен действовать аккуратно, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
ЦБ должен действовать аккуратно, заявил Путин
Банк России должен действовать аккуратно, чтобы не допустить всплеска инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
