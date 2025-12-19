ЦБ должен действовать аккуратно, заявил Путин

"Банк России фиксирует небольшое снижение, а все-таки продолжение достаточно серьезной активности в кредитной сфере. Количество выдаваемых кредитов почти не уменьшается. Уменьшается, но незначительно. И это вызывает у Банка России необходимость действовать в высшей степени аккуратно, осторожно, чтобы не допустить всплеска инфляции и чтобы потом не потребовалось бы делать какие-то шаги в обратную сторону", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.