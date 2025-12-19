https://ria.ru/20251219/putin-2063229561.html
Путин рассказал о снижении инвестиционной активности в России
Путин рассказал о снижении инвестиционной активности в России
Путин рассказал о снижении инвестиционной активности в России
Снижение инвестиционной активности в России за первые три квартала текущего года составило 3,1%, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии,... РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о снижении инвестиционной активности в России
Путин: инвестиционная активность в РФ за первые три квартала снизилась на 3,1%