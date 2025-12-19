Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что не вмешивается в решения по денежно-кредитной политике
13:38 19.12.2025 (обновлено: 13:43 19.12.2025)
Путин заявил, что не вмешивается в решения по денежно-кредитной политике
итоги года с владимиром путиным — 2025
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
итоги года с владимиром путиным — 2025, экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не вмешивается в решения Центрального Банка по денежно-кредитной политике.
"По закону Банк России работает независимо, и я стараюсь не вмешиваться в принимаемые ими решения, стараюсь их оградить от всяческого влияния и давления со стороны", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Экономика России находится под контролем правительства и ЦБ, заявил Путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
