Путин заявил, что не вмешивается в решения по денежно-кредитной политике

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не вмешивается в решения Центрального Банка по денежно-кредитной политике.

"По закону Банк России работает независимо, и я стараюсь не вмешиваться в принимаемые ими решения, стараюсь их оградить от всяческого влияния и давления со стороны", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.