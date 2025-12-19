Центральный банк действует ответственно, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Центральный банк не просто справляется со своими задачами, но и действует ответственно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом, Банк России не только справляется, а он действует достаточно ответственно", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.