Центральный банк действует ответственно, заявил Путин
Центральный банк не просто справляется со своими задачами, но и действует ответственно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:37:00+03:00
