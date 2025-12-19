Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о попытках бесконтрольного завоза серого импорта - РИА Новости, 19.12.2025
13:37 19.12.2025 (обновлено: 14:57 19.12.2025)
Путин рассказал о попытках бесконтрольного завоза серого импорта
Путин рассказал о попытках бесконтрольного завоза серого импорта - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о попытках бесконтрольного завоза серого импорта
Правительство России зафиксировало, что инструменты поддержки малого бизнеса начали использоваться для бесконтрольного завоза серого и черного импорта, заявил... РИА Новости, 19.12.2025
экономика
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
экономика, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Экономика, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин рассказал о попытках бесконтрольного завоза серого импорта

Путин: меры поддержки МСП начали использоваться для завоза серого импорта

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Правительство России зафиксировало, что инструменты поддержки малого бизнеса начали использоваться для бесконтрольного завоза серого и черного импорта, заявил президент России Владимир Путин.
"В свое время принимались решения по всяким формам льготирования и поддержки индивидуального предпринимательства, малого бизнеса. Что произошло за последнее время, что фиксировало правительство, как они докладывали, что особенно это касается торгового бизнеса, индивидуального предпринимательства и малого. Начались процессы, связанные с использованием этих инструментов и этих форм бизнеса для бесконтрольного завоза серого и черного импорта. Вот откуда возникла проблема. Но это не значит, что должны быть созданы какие-то проблемы для производственного бизнеса. И обязательно обращу на это внимание правительства и соответствующих правительственных структур", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
