Путин рассказал о попытках бесконтрольного завоза серого импорта

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Правительство России зафиксировало, что инструменты поддержки малого бизнеса начали использоваться для бесконтрольного завоза серого и черного импорта, заявил президент России Владимир Путин.
"В свое время принимались решения по всяким формам льготирования и поддержки индивидуального предпринимательства, малого бизнеса. Что произошло за последнее время, что фиксировало правительство, как они докладывали, что особенно это касается торгового бизнеса, индивидуального предпринимательства и малого. Начались процессы, связанные с использованием этих инструментов и этих форм бизнеса для бесконтрольного завоза серого и черного импорта. Вот откуда возникла проблема. Но это не значит, что должны быть созданы какие-то проблемы для производственного бизнеса. И обязательно обращу на это внимание правительства и соответствующих правительственных структур", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.