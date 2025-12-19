https://ria.ru/20251219/putin-2063228230.html
Налоговые изменения не должны создать проблем для производственного бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:37:00+03:00
2025-12-19T13:37:00+03:00
2025-12-19T14:58:00+03:00
экономика
владимир путин
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
Экономика, Владимир Путин, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Налоговые изменения не должны мешать производству, заявил Путин
