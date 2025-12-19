Повышение налогов приведет к увеличению доходов бюджета, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Повышение налогов должно произойти не на бумаге, оно должно привести к повышению доходов бюджета России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам нужно, чтобы при повышении налога это было не на бумаге, а чтобы это выразилось в реальные доходы бюджета", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.