https://ria.ru/20251219/putin-2063228134.html
Повышение налогов приведет к увеличению доходов бюджета, заявил Путин
Повышение налогов приведет к увеличению доходов бюджета, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Повышение налогов приведет к увеличению доходов бюджета, заявил Путин
Повышение налогов должно произойти не на бумаге, оно должно привести к повышению доходов бюджета России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:37:00+03:00
2025-12-19T13:37:00+03:00
2025-12-19T13:39:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063224362_0:250:3196:2048_1920x0_80_0_0_83b2fe6e586591630e88ef6f01e20a72.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063228883.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063224362_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_1f12fdf55c536f0623bbd31b47f92263.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, экономика
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Экономика
Повышение налогов приведет к увеличению доходов бюджета, заявил Путин
Путин: повышение налогов должно привести к увеличению доходов бюджета