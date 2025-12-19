https://ria.ru/20251219/putin-2063228033.html
Центральный банк находится под постоянным давлением, заявил Путин
Центральный банк находится под постоянным давлением, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Центральный банк находится под постоянным давлением, заявил Путин
Центральный банк РФ находится под постоянным давлением, заявил президент России Владимир Путин.
Центральный банк находится под постоянным давлением, заявил Путин
Путин: ЦБ находится под постоянным давлением
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Центральный банк РФ находится под постоянным давлением, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы знаете, Центральный банк, понятно, находится под постоянным давлением", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин
.