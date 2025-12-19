https://ria.ru/20251219/putin-2063227456.html
Путин рассказал о бойцах из Якутии
Путин рассказал о бойцах из Якутии
Россия получает из Якутии таких бойцов, которых, возможно, нет во всем мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
россия
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия получает из Якутии таких бойцов, которых, возможно, нет во всем мире, заявил президент России Владимир Путин.
"Якутия вообще хорошо развивается, активно развивается, но и бойцов нам на линию боевого соприкосновения дает таких, которых поискать, - во всем мире, наверное, нет", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.