Путин отметил талант якутского народа в музыкальной сфере
Путин отметил талант якутского народа в музыкальной сфере - РИА Новости, 19.12.2025
Путин отметил талант якутского народа в музыкальной сфере
Президент РФ Владимир Путин отметил талант народа Якутии, в том числе в музыкальной сфере. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:35:00+03:00
2025-12-19T13:35:00+03:00
2025-12-19T13:35:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
Новости
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил талант народа Якутии, в том числе в музыкальной сфере.
"Якутский народ очень талантливый. Неслучайно школа музыки появляется. Я часто вспоминаю свою первую поездку, когда пришел в школу музыки. Сейчас она развивается, когда маленькие дети, собранные со всех даже маленьких населенных пунктов республики, занимались творчеством. И кинематография тоже развивается в Якутии", - заявил он в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.