Путин отметил талант якутского народа в музыкальной сфере

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил талант народа Якутии, в том числе в музыкальной сфере.

“Якутский народ очень талантливый. Неслучайно школа музыки появляется. Я часто вспоминаю свою первую поездку, когда пришел в школу музыки. Сейчас она развивается, когда маленькие дети, собранные со всех даже маленьких населенных пунктов республики, занимались творчеством. И кинематография тоже развивается в Якутии”, - заявил он в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.