Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил талант якутского народа в музыкальной сфере - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/putin-2063226660.html
Путин отметил талант якутского народа в музыкальной сфере
Путин отметил талант якутского народа в музыкальной сфере - РИА Новости, 19.12.2025
Путин отметил талант якутского народа в музыкальной сфере
Президент РФ Владимир Путин отметил талант народа Якутии, в том числе в музыкальной сфере. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:35:00+03:00
2025-12-19T13:35:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063195257_0:104:3109:1853_1920x0_80_0_0_8dba29c11b610d3a593ac9fa5205c054.jpg
https://ria.ru/20251217/yakutiya--2062744017.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063195257_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca2531d772a7a68d45dcaccace853a59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин отметил талант якутского народа в музыкальной сфере

Путин отметил талант якутского народа в сфере музыки

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил талант народа Якутии, в том числе в музыкальной сфере.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
“Якутский народ очень талантливый. Неслучайно школа музыки появляется. Я часто вспоминаю свою первую поездку, когда пришел в школу музыки. Сейчас она развивается, когда маленькие дети, собранные со всех даже маленьких населенных пунктов республики, занимались творчеством. И кинематография тоже развивается в Якутии”, - заявил он в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Национальный природный парк Ленские столбы в Якутии - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Якутия формирует современную экономику знаний
17 декабря, 18:26
 
РоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала