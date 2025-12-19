При повышении налогов появляется искушение уйти от их оплаты, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Когда повышаются налоги, сразу появляется искушение уйти от их оплаты, но от этого нужно избавиться, заявил президент России Владимир Путин.
"Когда повышается налоговое бремя, налог повышается, сразу появляется искушение уйти от уплаты этого налога. И раньше такая задача стояла, и сейчас она стала еще более актуальной: нужно избавиться от теневой экономики и от ухода в тень от уплаты налогов", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.