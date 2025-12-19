Рейтинг@Mail.ru
13:33 19.12.2025 (обновлено: 13:41 19.12.2025)
Рыбы на столе россиян не хватает, заявил Путин
Рыбы на столе россиян не хватает, заявил Путин
Рыбы на столе россиян не хватает, страна пока не дотягивается до норм в этой части, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Рыбы на столе россиян не хватает, страна пока не дотягивается до норм в этой части, заявил президент России Владимир Путин.
"Рыбы на столе граждан России не хватает, есть определенные нормы, и мы до них пока не дотягиваемся", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Налоговые изменения не должны мешать производству, заявил Путин
