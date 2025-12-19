https://ria.ru/20251219/putin-2063225258.html
Рыбы на столе россиян не хватает, заявил Путин
Рыбы на столе россиян не хватает, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Рыбы на столе россиян не хватает, заявил Путин
Рыбы на столе россиян не хватает, страна пока не дотягивается до норм в этой части, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: рыбы на столе россиян не хватает, страна пока не дотягивается до норм в этой части
Рыбы на столе россиян не хватает, страна пока не дотягивается до норм в этой части, заявил Путин.
Рыбы на столе россиян не хватает, заявил Путин
Путин: рыбы на столе россиян не хватает