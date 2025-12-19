Путин привел слова Цивилевой о бюрократии в работе Минобороны

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Много избыточной бюрократии в работе Минобороны РФ и социального блока кабмина, пока не удается наладить взаимодействие между ними, привел президент России Владимир Путин слова статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ, председателя государственного фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой.