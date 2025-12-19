Путин заявил о необходимости госрегулирования цен в некоторых сферах

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Есть сферы, где госрегулирование цен необходимо, в том числе в сфере жизненно необходимых лекарств, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Правда, есть сферы, где регулирование необходимо, ну скажем, по жизненно важным лекарствам", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.