Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал повышение налогов в России временным - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 19.12.2025 (обновлено: 14:36 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063224069.html
Путин назвал повышение налогов в России временным
Путин назвал повышение налогов в России временным - РИА Новости, 19.12.2025
Путин назвал повышение налогов в России временным
Повышение налогов в России не будет длиться вечно, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:31:00+03:00
2025-12-19T14:36:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063229439_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1160aef6f94dd558ef028e0e75ab60d4.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063228134.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о временном повышении налогов в России
Повышение налогов в России временное, налоговое бремя в будущем должно снижаться, заявил Путин.
2025-12-19T13:31
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063229439_294:0:1734:1080_1920x0_80_0_0_5dd09ef7d26e705a66a84a8b9b2a4c25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Экономика, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин назвал повышение налогов в России временным

Путин: налоговое бремя в будущем должно снижаться

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Повышение налогов в России не будет длиться вечно, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Будет ли это вечно — конечно, нет. Конечная цель — снижение налогового бремени в будущем. Правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это тоже рассчитываю", — отметил он.
Путин также призвал не поддаваться искушению уйти от уплаты налогов из-за их повышения.
Программа под названием "Итоги года", объединяющая большую пресс-конференцию президента и прямую линию, началась сегодня в полдень. Задать вопрос можно по телефону 8-800-200-40-40, с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40, а также через чат-бот на национальной платформе MАХ, в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" и на сайте moskva-putinu.ru. Обращения принимаются до конца передачи.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Повышение налогов приведет к увеличению доходов бюджета, заявил Путин
Вчера, 13:37
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала