https://ria.ru/20251219/putin-2063224069.html
Путин назвал повышение налогов в России временным
Путин назвал повышение налогов в России временным - РИА Новости, 19.12.2025
Путин назвал повышение налогов в России временным
Повышение налогов в России не будет длиться вечно, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:31:00+03:00
2025-12-19T13:31:00+03:00
2025-12-19T14:36:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063229439_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1160aef6f94dd558ef028e0e75ab60d4.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063228134.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063229439_294:0:1734:1080_1920x0_80_0_0_5dd09ef7d26e705a66a84a8b9b2a4c25.jpg
Путин о временном повышении налогов в России
Повышение налогов в России временное, налоговое бремя в будущем должно снижаться, заявил Путин.
2025-12-19T13:31
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Экономика, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин назвал повышение налогов в России временным
Путин: налоговое бремя в будущем должно снижаться