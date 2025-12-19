https://ria.ru/20251219/putin-2063223592.html
Путин назвал госрегулирование рыночных цен опасным
Регулирование государством рыночных цен является очень опасным, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
