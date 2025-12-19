https://ria.ru/20251219/putin-2063223128.html
Путин оценил подготовку бригады "Ветераны" к операциям
Бригада "Ветераны" скрупулезно готовила каждую операцию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Бригада "Ветераны" скрупулезно готовила каждую операцию, заявил президент России Владимир Путин.
"Они (бригада "Ветераны" - ред.) грамотно, скрупулезно, самым внимательным образом и ответственно готовили каждую свою операцию", - сказал Путин
в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.