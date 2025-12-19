https://ria.ru/20251219/putin-2063222710.html
Путин рассказал, как изменение НДС повлияло на бюджет
Путин рассказал, как изменение НДС повлияло на бюджет - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал, как изменение НДС повлияло на бюджет
Достичь сбалансированности бюджета в РФ за счет повышения НДС получилось, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
владимир путин
россия
бюджет
экономика
итоги года с владимиром путиным — 2025
Путин рассказал, как изменение НДС повлияло на бюджет
Путин: за счет изменения НДС получилось достичь сбалансированности бюджета