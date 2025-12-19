https://ria.ru/20251219/putin-2063222554.html
Путин назвал цели повышения НДС
Путин назвал цели повышения НДС
экономика
россия
павел зарубин
владимир путин
вгтрк
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
экономика, россия, павел зарубин, владимир путин, вгтрк, итоги года с владимиром путиным — 2025
Экономика, Россия, Павел Зарубин, Владимир Путин, ВГТРК, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Цели повышения НДС простые - достичь сбалансированности бюджета, заявил президент России Владимир Путин.
"Я уже как-то об этом говорил, было принято решение, что самый правильный, честный и прозрачный способ решения стоящих перед нами задач, в том числе в финансовой сфере, это повышение НДС... И цели простые, я вначале только что об этом говорил. Цель – достичь сбалансированности бюджета", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин
