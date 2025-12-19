https://ria.ru/20251219/putin-2063221413.html
Путин отметил сплоченность России на фоне спецоперации
Путин отметил сплоченность России на фоне спецоперации - РИА Новости, 19.12.2025
Путин отметил сплоченность России на фоне спецоперации
Когда страна сталкивается с испытаниями, подобными спецоперации, то она сплачивается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:28:00+03:00
2025-12-19T13:28:00+03:00
2025-12-19T13:45:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063220620_0:73:3081:1806_1920x0_80_0_0_86603e188f09af0800e668ad59369f87.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063232024.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063220620_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_31ffd6ab378d9e7218866a121446f74a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, безопасность
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Безопасность
Путин отметил сплоченность России на фоне спецоперации
Путин: страна сплачивается при столкновении с испытаниями, подобными СВО
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Когда страна сталкивается с испытаниями, подобными спецоперации, то она сплачивается, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается в целом этого года единения народов России
, мне кажется, что мы делаем правильно, особенно сейчас, в условиях проведения специальной военной операции, потому что, когда страна сталкивается с такими испытаниями, она сплачивается", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.