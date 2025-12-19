Рейтинг@Mail.ru
Путин дал совет россиянам, как вести себя с мошенниками
13:27 19.12.2025 (обновлено: 15:44 19.12.2025)
Путин дал совет россиянам, как вести себя с мошенниками
Путин дал совет россиянам, как вести себя с мошенниками - РИА Новости, 19.12.2025
Путин дал совет россиянам, как вести себя с мошенниками
Президент Владимир Путин посоветовал, как вести себя с мошенниками. РИА Новости, 19.12.2025
"Сразу кладите трубку". Путин дал совет, как не попасться на уловки мошенников
Мошенничество никуда не делось. Ни с кем и никогда не обсуждайте вопросов, связанных с деньгами и имуществом. Сразу кладите трубку. Количество преступлений сократилось на 7%, а ущерб на 33%. Меры сработали, отметил Путин.
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин дал совет россиянам, как вести себя с мошенниками

Путин дал совет россиянам класть трубку, как только по телефону скажут о деньгах

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин посоветовал, как вести себя с мошенниками.
"Как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе, сразу же кладите трубку, сразу же", — сказал Путин в программе "Итоги года".
Он отметил, что по мере усложнения технических средств аферисты будут и дальше совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства.
Тем не менее, подчеркнул глава государства, меры по борьбе с телефонными мошенниками сработали: количество таких преступлений сократилось на семь процентов, а ущерб от них — на 33 процента. Но еще многое предстоит сделать, заключил он.
Программа "Итоги года", объединяющая большую пресс-конференцию президента и прямую линию, началась сегодня в полдень. Задать вопрос можно по телефону 8-800-200-40-40, с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40, а также через чат-бот на национальной платформе MАХ, в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" и на сайте moskva-putinu.ru. Обращения принимаются до конца передачи.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
РоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
