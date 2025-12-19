Путин дал совет россиянам, как вести себя с мошенниками

Он отметил, что по мере усложнения технических средств аферисты будут и дальше совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства.

Тем не менее, подчеркнул глава государства, меры по борьбе с телефонными мошенниками сработали: количество таких преступлений сократилось на семь процентов, а ущерб от них — на 33 процента. Но еще многое предстоит сделать, заключил он.