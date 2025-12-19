Путин дал совет россиянам, как вести себя с мошенниками

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин посоветовал, как вести себя с мошенниками.
"Как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе, сразу же кладите трубку, сразу же", — сказал Путин в программе "Итоги года".
Он отметил, что по мере усложнения технических средств аферисты будут и дальше совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства.
Тем не менее, подчеркнул глава государства, меры по борьбе с телефонными мошенниками сработали: количество таких преступлений сократилось на семь процентов, а ущерб от них — на 33 процента. Но еще многое предстоит сделать, заключил он.
Программа "Итоги года", объединяющая большую пресс-конференцию президента и прямую линию, началась сегодня в полдень. Задать вопрос можно по телефону 8-800-200-40-40, с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40, а также через чат-бот на национальной платформе MАХ, в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" и на сайте moskva-putinu.ru. Обращения принимаются до конца передачи.
