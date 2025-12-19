https://ria.ru/20251219/putin-2063221142.html
Путин рассказал о целенаправленной поддержке культуры народов России
Путин рассказал о целенаправленной поддержке культуры народов России - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о целенаправленной поддержке культуры народов России
Государственные власти России проводят целенаправленную политику поддержки культуры и языков народов России, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой...
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
владимир путин
россия
Путин рассказал о целенаправленной поддержке культуры народов России
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Государственные власти России проводят целенаправленную политику поддержки культуры и языков народов России, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Мы проводим целенаправленную политику поддержки культуры, языков народов России", - сказал Путин.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.