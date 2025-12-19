https://ria.ru/20251219/putin-2063219597.html
Путин назвал общение с людьми во время поездок по стране важным
Путин назвал общение с людьми во время поездок по стране важным - РИА Новости, 19.12.2025
Путин назвал общение с людьми во время поездок по стране важным
Президент России Владимир Путин назвал очень важным общение с людьми, в том числе бойцами СВО, в ходе поездок по стране, это позволяет лучше понимать их... РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
владимир путин
Путин назвал общение с людьми во время поездок по стране важным
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал очень важным общение с людьми, в том числе бойцами СВО, в ходе поездок по стране, это позволяет лучше понимать их настроение и потребности.
"Встречи с людьми, встречи с ребятами с фронта, напрямую общение с ними, если я попадаю в какие-то трудовые коллективы в рабочих поездках по стране, напрямую общение с людьми - очень важно, живинка сразу возникает, начинаешь чувствовать сразу настроение людей, их запросы и потребности", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.