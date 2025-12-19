Путин назвал общение с людьми во время поездок по стране важным

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал очень важным общение с людьми, в том числе бойцами СВО, в ходе поездок по стране, это позволяет лучше понимать их настроение и потребности.

"Встречи с людьми, встречи с ребятами с фронта, напрямую общение с ними, если я попадаю в какие-то трудовые коллективы в рабочих поездках по стране, напрямую общение с людьми - очень важно, живинка сразу возникает, начинаешь чувствовать сразу настроение людей, их запросы и потребности", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.