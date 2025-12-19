https://ria.ru/20251219/putin-2063218714.html
Путин извинился перед женой погибшего бойца за нерасторопность чиновников
Путин извинился перед женой погибшего бойца за нерасторопность чиновников - РИА Новости, 19.12.2025
Путин извинился перед женой погибшего бойца за нерасторопность чиновников
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, извинился перед женой погибшего бойца за нерасторопность чиновников. РИА Новости, 19.12.2025
"Простите нас, пожалуйста". Путин извинился за нерасторопность чиновников
"Простите нас, пожалуйста". Путин извинился за нерасторопность чиновников перед женой погибшего бойца, которая пожаловалась, что до сих не получает пенсию по потере кормильца.
