Путин извинился перед женой погибшего бойца за нерасторопность чиновников - РИА Новости, 19.12.2025
13:22 19.12.2025 (обновлено: 13:36 19.12.2025)
Путин извинился перед женой погибшего бойца за нерасторопность чиновников
Путин извинился перед женой погибшего бойца за нерасторопность чиновников
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, извинился перед женой погибшего бойца за нерасторопность чиновников. РИА Новости, 19.12.2025
спорт
россия
новосибирск
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
новосибирск
"Простите нас, пожалуйста". Путин извинился за нерасторопность чиновников
"Простите нас, пожалуйста". Путин извинился за нерасторопность чиновников перед женой погибшего бойца, которая пожаловалась, что до сих не получает пенсию по потере кормильца.
спорт, россия, новосибирск, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Спорт, Россия, Новосибирск, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025

Путин извинился перед женой погибшего бойца за нерасторопность чиновников

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, извинился перед женой погибшего бойца за нерасторопность чиновников.
"Во-первых, я хочу принести вам извинения, хочу извиниться перед вами за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода. Простите нас, пожалуйста", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
На связь с президентом вышла Кристина из Новосибирска, муж которой погиб в зоне СВО. У неё остались двое детей - шести и четырёх лет. Однако до сих пенсию по потере кормильца, как и удостоверения членов семьи погибшего, им не оформили, несмотря на то, что её муж погиб в январе 2024 года.
СпортРоссияНовосибирскВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
