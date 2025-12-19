Поиск пропавших без вести бойцов будет продолжаться, пообещал Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Работа по поиску пропавших без вести бойцов будет продолжаться, она будет доведена до того, чтобы свести потери к нулю, сообщил президент России Владимир Путин.

"Безусловно, эта работа (по поиску пропавших без вести бойцов - ред.) должна продолжаться и совершенствоваться. И обязательно мы доведем ее до того чтобы, потери были минимальными, сведены к нулю", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.