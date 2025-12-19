https://ria.ru/20251219/putin-2063217552.html
Поиск пропавших без вести бойцов будет продолжаться, пообещал Путин
Поиск пропавших без вести бойцов будет продолжаться, пообещал Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Поиск пропавших без вести бойцов будет продолжаться, пообещал Путин
Работа по поиску пропавших без вести бойцов будет продолжаться, она будет доведена до того, чтобы свести потери к нулю, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:21:00+03:00
2025-12-19T13:21:00+03:00
2025-12-19T13:32:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063183314_0:14:3066:1739_1920x0_80_0_0_cc2d653316d082a67daa8cffc40b5d9d.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063212331.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063183314_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_a728f3246cad410d13d8da5973ad9686.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным — 2025, россия, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Россия, Владимир Путин
Поиск пропавших без вести бойцов будет продолжаться, пообещал Путин
Путин: работа по поиску пропавших без вести бойцов будет продолжаться
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Работа по поиску пропавших без вести бойцов будет продолжаться, она будет доведена до того, чтобы свести потери к нулю, сообщил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, эта работа (по поиску пропавших без вести бойцов - ред.) должна продолжаться и совершенствоваться. И обязательно мы доведем ее до того чтобы, потери были минимальными, сведены к нулю", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.