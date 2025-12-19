Путин рассказал, что иногда ездит без сопровождения ДПС

Рейтинг@Mail.ru
13:19 19.12.2025
Президент России Владимир Путин признался, что иногда ездит по столице без сопровождения ДПС и ему любопытно посмотреть разные районы Москвы.
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что иногда ездит по столице без сопровождения ДПС и ему любопытно посмотреть разные районы Москвы.
В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, корреспондент "Детской редакции Росконгресс" Максим Захаров спросил у главы государства, действительно ли он ездит по Москве один за рулем "инкогнито". Путин ответил, что такое происходит, но "крайне редко".
"Интересно даже из окна автомобиля посмотреть не только на трассу, по которой я езжу из загородной резиденции в Москву и назад, но и вот так, в разные районы Москвы когда заезжаешь, тоже любопытно посмотреть, что происходит вокруг", - сказал Путин, отвечая на вопрос Захарова.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в 12.00 мск в пятницу. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин признался, что действительно ездит инкогнито сам за рулем
Вчера, 13:18
 
АвтоИтоги года с Владимиром Путиным — 2025МоскваРоссияВладимир Путин
 
 
