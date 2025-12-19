Путин рассказал, что иногда ездит без сопровождения ДПС

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что иногда ездит по столице без сопровождения ДПС и ему любопытно посмотреть разные районы Москвы.

В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, корреспондент "Детской редакции Росконгресс" Максим Захаров спросил у главы государства, действительно ли он ездит по Москве один за рулем "инкогнито". Путин ответил, что такое происходит, но "крайне редко".

"Интересно даже из окна автомобиля посмотреть не только на трассу, по которой я езжу из загородной резиденции в Москву и назад, но и вот так, в разные районы Москвы когда заезжаешь, тоже любопытно посмотреть, что происходит вокруг", - сказал Путин, отвечая на вопрос Захарова.