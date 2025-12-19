https://ria.ru/20251219/putin-2063216741.html
Путин рассказал, что иногда ездит без сопровождения ДПС
Президент России Владимир Путин признался, что иногда ездит по столице без сопровождения ДПС и ему любопытно посмотреть разные районы Москвы. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:19:00+03:00
2025-12-19T13:19:00+03:00
2025-12-19T14:55:00+03:00
авто
итоги года с владимиром путиным — 2025
москва
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063304171_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c305e7646d10d19c22b52af3bc76f40c.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063215988.html
москва
россия
Путин: иногда езжу без сопровождения ДПС, это не бесполезные поездки
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что иногда ездит по столице без сопровождения ДПС и ему любопытно посмотреть разные районы Москвы.
В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, корреспондент "Детской редакции Росконгресс" Максим Захаров спросил у главы государства, действительно ли он ездит по Москве
один за рулем "инкогнито". Путин
ответил, что такое происходит, но "крайне редко".
"Интересно даже из окна автомобиля посмотреть не только на трассу, по которой я езжу из загородной резиденции в Москву и назад, но и вот так, в разные районы Москвы когда заезжаешь, тоже любопытно посмотреть, что происходит вокруг", - сказал Путин, отвечая на вопрос Захарова.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в 12.00 мск в пятницу. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.