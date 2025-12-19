Рейтинг@Mail.ru
Путин признался, что действительно ездит инкогнито сам за рулем
13:18 19.12.2025 (обновлено: 13:25 19.12.2025)
Путин признался, что действительно ездит инкогнито сам за рулем
Президент РФ Владимир Путин признался, что действительно ездит инкогнито сам за рулем, но такое происходит крайне редко. РИА Новости, 19.12.2025
авто, россия, владимир путин, москва, итоги года с владимиром путиным — 2025
Авто, Россия, Владимир Путин, Москва, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин признался, что действительно ездит инкогнито сам за рулем, но такое происходит крайне редко.
"Я не совсем так сказал, что я езжу сам за рулем по Москве инкогнито. Такое тоже бывает, но очень редко. Я просто сказал что иногда езжу без всякого сопровождения ДПС и так далее. Скорее чаще вот так", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Путин дал совет россиянам, как общаться с мошенниками по телефону
