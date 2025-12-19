Рейтинг@Mail.ru
13:17 19.12.2025 (обновлено: 13:22 19.12.2025)
Путин рассказал о сокращении количества телефонных мошенничеств
Количество преступлений, совершённых телефонными мошенниками, сократилось на 7%, а нанесенный ими ущерб - на 33%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о сокращении количества телефонных мошенничеств

Путин рассказал о сокращении количества телефонных мошенничеств на 7%

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Количество преступлений, совершённых телефонными мошенниками, сократилось на 7%, а нанесенный ими ущерб - на 33%, заявил президент России Владимир Путин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
"Количество преступлений подобного рода сократилось на 7%, как докладывает министерство внутренних дел, а ущерб - на 33%. То есть в целом результат положительный", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
МВД рассказало, что делать при звонках от телефонных мошенников
17 декабря, 16:53
 
Владимир Путин
 
 
