Путин рассказал о сокращении количества телефонных мошенничеств
Путин рассказал о сокращении количества телефонных мошенничеств - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о сокращении количества телефонных мошенничеств
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
россия
Новости
владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, россия
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Россия
Путин рассказал о сокращении количества телефонных мошенничеств на 7%
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Количество преступлений, совершённых телефонными мошенниками, сократилось на 7%, а нанесенный ими ущерб - на 33%, заявил президент России Владимир Путин.
"Количество преступлений подобного рода сократилось на 7%, как докладывает министерство внутренних дел, а ущерб - на 33%. То есть в целом результат положительный", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.