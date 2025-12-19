Рейтинг@Mail.ru
Путин уже час отвечает на вопросы в ходе прямой линии - РИА Новости, 19.12.2025
13:17 19.12.2025
Путин уже час отвечает на вопросы в ходе прямой линии
Президент России Владимир Путин уже час отвечает на вопросы в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2025
россия, украина, киев, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, политика
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Политика
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже час отвечает на вопросы в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в пятницу проводит итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Глава государства в прямом эфире подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов и обращения россиян.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
За час Путин ответил на десять вопросов. Они касались ситуации на линии фронта, украинского урегулирования, экономических показателей страны.
Рост ВВП России в 2025 году составил 1%, уровень безработицы — 2,2%, экономика России полностью под контролем, сказал Путин.
Помимо этого, президент сообщил, что Россия пока не видит готовности Украины обсуждать территориальный вопрос, подчеркнув, что Киев отказывается от завершения конфликта мирными средствами.
Также глава государства рассказал о ситуации на фронте. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, сказал президент и заверил, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время.
Путин также прокомментировал попытки Европы конфисковать заблокированные российские активы, назвав изъятие грабежом.
