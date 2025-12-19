МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже час отвечает на вопросы в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в пятницу проводит итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Глава государства в прямом эфире подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов и обращения россиян.
За час Путин ответил на десять вопросов. Они касались ситуации на линии фронта, украинского урегулирования, экономических показателей страны.
Рост ВВП России в 2025 году составил 1%, уровень безработицы — 2,2%, экономика России полностью под контролем, сказал Путин.
Также глава государства рассказал о ситуации на фронте. Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, сказал президент и заверил, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время.
Путин также прокомментировал попытки Европы конфисковать заблокированные российские активы, назвав изъятие грабежом.