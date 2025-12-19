Рейтинг@Mail.ru
13:16 19.12.2025 (обновлено: 13:25 19.12.2025)
Число бойцов в розыске благодаря механизмам поиска снизилось, заявил Путин
Количество бойцов, которые были в розыске, после внедрения новых механизмов поиска сократилось, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
россия
владимир путин
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025, общество, россия, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество, Россия, Владимир Путин
Число бойцов в розыске благодаря механизмам поиска снизилось, заявил Путин

Путин: число бойцов в розыске после внедрения новых механизмов сократилось

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Количество бойцов, которые были в розыске, после внедрения новых механизмов поиска сократилось, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если посмотреть на начало года и на данный момент времени - количество лиц (бойцов - ред.), которые были в розыске, сократилось на 50%", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин назвал общение с людьми во время поездок по стране важным
Вчера, 13:24
 
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
