Число бойцов в розыске благодаря механизмам поиска снизилось, заявил Путин
Количество бойцов, которые были в розыске, после внедрения новых механизмов поиска сократилось, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
россия
владимир путин
россия
