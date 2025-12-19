Число бойцов в розыске благодаря механизмам поиска снизилось, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Количество бойцов, которые были в розыске, после внедрения новых механизмов поиска сократилось, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если посмотреть на начало года и на данный момент времени - количество лиц (бойцов - ред.), которые были в розыске, сократилось на 50%", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.