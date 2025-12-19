Мошенничество никуда не делось, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мошенничество никуда не делось, преступники будут и дальше совершенствовать схемы и пытаться вымогать деньги, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мошенничество никуда не делось и по мере усложнения и увеличения возможностей использования различных технических средств при решении текущих житейских проблем мошенники будут и дальше совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства денег", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.