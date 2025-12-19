https://ria.ru/20251219/putin-2063213874.html
Мошенничество никуда не делось, заявил Путин
Мошенничество никуда не делось, заявил Путин
2025-12-19T13:15:00+03:00
2025-12-19T13:15:00+03:00
2025-12-19T13:33:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мошенничество никуда не делось, преступники будут и дальше совершенствовать схемы и пытаться вымогать деньги, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мошенничество никуда не делось и по мере усложнения и увеличения возможностей использования различных технических средств при решении текущих житейских проблем мошенники будут и дальше совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства денег", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.