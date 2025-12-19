https://ria.ru/20251219/putin-2063213539.html
Путин оценил меры по борьбе с телефонными мошенниками
Принятые государством меры по борьбе с телефонными мошенниками сработали, но еще многое предстоит сделать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
