Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал поиск пропавших без вести бойцов острым вопросом - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 19.12.2025 (обновлено: 15:06 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063212331.html
Путин назвал поиск пропавших без вести бойцов острым вопросом
Путин назвал поиск пропавших без вести бойцов острым вопросом - РИА Новости, 19.12.2025
Путин назвал поиск пропавших без вести бойцов острым вопросом
Поиск пропавших без вести участников специальной военной операции остается острым и чувствительным вопросом, при этом министерство обороны России уже... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:14:00+03:00
2025-12-19T15:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063206420_0:61:3072:1788_1920x0_80_0_0_b2dfb51bacbd607169006a161dd71267.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063196560.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063206420_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fde0205d67790d9e690fdcd9c63f5505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, итоги года с владимиром путиным — 2025
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин назвал поиск пропавших без вести бойцов острым вопросом

Путин: поиск пропавших без вести военных на СВО остается острым вопросом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Поиск пропавших без вести участников специальной военной операции остается острым и чувствительным вопросом, при этом министерство обороны России уже предприняло определенные шаги для его решения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Поиск пропавших без вести — это острый вопрос. Надо сказать, что министерство обороны здесь предприняло определенные шаги, которые ситуацию все-таки меняют", — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал о потенциале для работы на гражданке у героев СВО
Вчера, 12:49
Путин отметил, что число пропавших без вести участников специальной военной операции сократилось по сравнению с показателем в начале года.
"Если посмотреть на начало года и на текущий момент времени, количество лиц, которые были в розыске, сократилось примерно на 50%", — сказал Путин.
Президент сообщил, что для поиска пропавших без вести созданы профильные подразделения в группировках и на местах, а также отдельный реестр, при этом работа в этом направлении будет продолжена и усилена.
Путин отметил, что для координации этой работы был создан основной координирующий центр, а вопросы поддержки семей погибших и пропавших без вести военнослужащих будут находиться под дополнительным контролем.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала