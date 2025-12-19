Путин назвал поиск пропавших без вести бойцов острым вопросом

Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Поиск пропавших без вести участников специальной военной операции остается острым и чувствительным вопросом, при этом министерство обороны России уже предприняло определенные шаги для его решения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Поиск пропавших без вести — это острый вопрос. Надо сказать, что министерство обороны здесь предприняло определенные шаги, которые ситуацию все-таки меняют", — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Путин отметил, что число пропавших без вести участников специальной военной операции сократилось по сравнению с показателем в начале года.

"Если посмотреть на начало года и на текущий момент времени, количество лиц, которые были в розыске, сократилось примерно на 50%", — сказал Путин.

Президент сообщил, что для поиска пропавших без вести созданы профильные подразделения в группировках и на местах, а также отдельный реестр, при этом работа в этом направлении будет продолжена и усилена.