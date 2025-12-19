Путин рассказал о работе Минобороны по поиску пропавших бойцов

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минобороны РФ создало главный координирующий центр по поиску пропавших бойцов, а также отдельный реестр, заявил президент России Владимир Путин.
"Надо сказать, что министерство обороны здесь предприняло определенные шаги, которые ситуацию все-таки меняют. Что сделано: создан основной, главный координирующий центр по поиску пропавших бойцов - первое. Второе - созданы отделы в группировках и на местах, создан отдельный реестр по поиску таких лиц", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.