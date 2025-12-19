https://ria.ru/20251219/putin-2063209059.html
Путин рассказал об интересе россиян к службе в войсках беспилотной авиации
Количество россиян, которые хотят служить в войсках беспилотной авиации, таково, что Минобороны РФ вынуждено было объявить конкурс, заявил президент России... РИА Новости, 19.12.2025
владимир путин
россия
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
2025
владимир путин, россия, итоги года с владимиром путиным — 2025
