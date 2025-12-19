Путин рассказал об интересе россиян к службе в войсках беспилотной авиации

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Количество россиян, которые хотят служить в войсках беспилотной авиации, таково, что Минобороны РФ вынуждено было объявить конкурс, заявил президент России Владимир Путин.

"Количество людей, которые хотят служить в новом созданном недавно роде войск беспилотной авиации, оно таково, что министерство обороны вынуждено объявлять конкурс", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.