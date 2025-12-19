Направление беспилотников развивается хорошими темпами, сообщил Путин

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Направление беспилотников развивается в РФ хорошими темпами, будет поддержано в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Но речь идет о беспилоте в целом - и на море, и на суше. Вот это направление, оно развивается у нас, развивается хорошими темпами, но оно будет, безусловно, поддерживаться и в будущем", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.