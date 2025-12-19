https://ria.ru/20251219/putin-2063207722.html
Направление беспилотников развивается хорошими темпами, сообщил Путин
Направление беспилотников развивается хорошими темпами, сообщил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Направление беспилотников развивается хорошими темпами, сообщил Путин
Направление беспилотников развивается в РФ хорошими темпами, будет поддержано в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:09:00+03:00
2025-12-19T13:09:00+03:00
2025-12-19T13:12:00+03:00
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063206751_0:129:2900:1760_1920x0_80_0_0_7057f88e7aef4ee774cb0d09fc47705d.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063205703.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063206751_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_26b99e397464576481ac3216c9dcd195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным — 2025, россия, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Россия, Владимир Путин
Направление беспилотников развивается хорошими темпами, сообщил Путин
Путин: направление БПЛА развивается хорошими темпами
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Направление беспилотников развивается в РФ хорошими темпами, будет поддержано в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Но речь идет о беспилоте в целом - и на море, и на суше. Вот это направление, оно развивается у нас, развивается хорошими темпами, но оно будет, безусловно, поддерживаться и в будущем", - сказал российский лидер в ходе прямой линии.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.