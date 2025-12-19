Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о применении технологий с фронта в гражданской сфере - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 19.12.2025 (обновлено: 13:32 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063207636.html
Путин рассказал о применении технологий с фронта в гражданской сфере
Путин рассказал о применении технологий с фронта в гражданской сфере - РИА Новости, 19.12.2025
Путин рассказал о применении технологий с фронта в гражданской сфере
Россия продолжит работу по использованию в гражданской сфере технологий, используемых на фронте, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T13:09:00+03:00
2025-12-19T13:32:00+03:00
россия
технологии
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063207424_0:21:2763:1575_1920x0_80_0_0_5319b1161ab24efd69d73f5aa8baa809.jpg
https://ria.ru/20251219/ptuin-2063208657.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063207424_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_8a9dc1a9c24bce266e20f3fd1f8adb13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, технологии, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Технологии, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин рассказал о применении технологий с фронта в гражданской сфере

Путин: используемые на фронте технологии будут использовать в гражданской сфере

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия продолжит работу по использованию в гражданской сфере технологий, используемых на фронте, заявил президент РФ Владимир Путин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
"Что касается гражданки, подтверждения лидерства - его можно будет подтвердить в том случае, если то, что в силу необходимости использования в боевых действиях будет иметь продолжение в гражданской сфере, а потом из гражданской сферы это будет перетекать назад в область укрепления обороноспособности страны. Такая работа безусловно будет налажена. Она и сейчас уже идет, но она будет продолжена", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал, как можно подтвердить лидерство в области БПЛА
Вчера, 13:10
 
РоссияТехнологииВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала