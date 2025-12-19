Путин рассказал о применении технологий с фронта в гражданской сфере

"Что касается гражданки, подтверждения лидерства - его можно будет подтвердить в том случае, если то, что в силу необходимости использования в боевых действиях будет иметь продолжение в гражданской сфере, а потом из гражданской сферы это будет перетекать назад в область укрепления обороноспособности страны. Такая работа безусловно будет налажена. Она и сейчас уже идет, но она будет продолжена", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.