Путин рассказал о применении технологий с фронта в гражданской сфере
Россия продолжит работу по использованию в гражданской сфере технологий, используемых на фронте, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия продолжит работу по использованию в гражданской сфере технологий, используемых на фронте, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается гражданки, подтверждения лидерства - его можно будет подтвердить в том случае, если то, что в силу необходимости использования в боевых действиях будет иметь продолжение в гражданской сфере, а потом из гражданской сферы это будет перетекать назад в область укрепления обороноспособности страны. Такая работа безусловно будет налажена. Она и сейчас уже идет, но она будет продолжена", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.