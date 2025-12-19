Операторы БПЛА даже в отпуске продолжают участие в боях, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Операторы беспилотников даже в отпуске продолжают участвовать в боевых действиях, это позволяют новые технологии, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"Даже те, кто приезжают в отпуск иногда, продолжают участвовать в боевых действиях. Современные технологии это позволяют", - отметил президент, говоря о войсках беспилотной авиации.