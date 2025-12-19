Многие студенты берут академический отпуск для участия в СВО, заявил Путин

"Любопытно, есть совсем молодые ребята, молодые люди, студенты различных вузов, которые берут академку, чтобы подписать контракт и пойти на фронт. И прежде всего, конечно, речь идёт об участии в боевых действиях в качестве оператора дронов", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.